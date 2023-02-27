Geçirdiği trafik kazasıyla hayatı karardı: “Annem beni terk edip yurtdışına gitti, babam hiç gelmedi” | Video

Eskişehir’de 13 Mayıs 2021’de geçirdiği trafik kazasından sonra sol bacağını kaybeden 26 yaşındaki Esat Arslan, “İşime gidip, yuvamı kurup ben de normal insanlar gibi yaşamımı sürdürmek istiyorum” diyerek destek beklediğini anlattı.