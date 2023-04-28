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Gökçeada açıklarında yaklaşık 50 kilogram ağırlığında Merlin balığı tuttular | Video

Gökçeada açıklarında yaklaşık 50 kilogram ağırlığında Merlin balığı tuttular | Video

28.04.2023 | 13:08

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde balıkçı İlker Özdemir, Kaleköy açıklarında mızrakla kılıç balığı avcılığı sırasında yaklaşık 2 metre boyunda ve 50 kilogram ağırlığında Merlin balığı vurdu.

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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde balıkçı İlker Özdemir, kılıç balığı avcılığı için 12 metrelik 'Kızıl Elma' isimli teknesiyle dün denize açıldı. Gökçeada Kaleköy açıklarında mızrakla kılıç balığı avcılığı yaptığı sırada bir balık vurdu. Balığı ilk önce kılıç balığı sanan balıkçı İlker Özdemir balığı güverteye çıkarmak için yaklaşık 40 dakika uğraştı. Sonunda balığı teknenin güvertesine çıkaran İlker Özdemir, balığın kılıç balığı olmadığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Balıkçı İlker Özdemir, kılıç balığı yerine yaklaşık 2 metre boyunda, 50 kilogram ağırlığında Merlin balığı vurdu. Balıkçı İlker Özdemir, mızrakla vurduğu Merlin balığının, avlanma ve güverteye çıkarılma anlarını ise saniye saniye kamerayla kayıt altına aldı.

Her yıl Nisan ve Haziran aylarında mızrakla kılıç balığı avcılığı yaptığını belirten balıkçı İlker Özdemir, "Dün de kılıç balığı avcılığı için ava çıktık. Bu balıkları dürbünle görüyoruz. Dünde dürbünümüze bir kılıç balığı takıldı. Üzerine gittik ve kılıç balığını vurduk. 40 dakika mücadele ettik. Bu hayvanlar dünyanın en hızlı hayvanları, balığı yakalamak için mücadele ettik. 40 dakika sonra balığı güverteye aldık. Fakat kılıç balığı olmadığını fark ettik. Araştırmalarımız sonucu bu hayvanın Merlin balığı olduğunu öğrendik ve yaklaşık 50 kiloydu. 2 metrelik bir hayvandı. 50 kiloluk bir balıktı. Güney Amerika sahillerinde yaşayan bir balık. Kuzey Ege'de ilk defa görüldüğünü düşünüyoruz. Ve bu balığı vurduk. Dediğim gibi kılıç balığı diye vurduk. Biz de şaşkınız. Yine ilk bize rast geldi" dedi.

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