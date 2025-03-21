Video Yaşam Gözleri kararan sürücü, park halindeki üç araca çarptı | Video
Gözleri kararan sürücü, park halindeki üç araca çarptı | Video

Gözleri kararan sürücü, park halindeki üç araca çarptı | Video

21.03.2025 | 15:56

Tekirdağ Çerkezköy’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, Cuma Namazı kılındığı esnada yol kenarında park halinde olan 3 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içinde sıkışan sürücü ise itfaiye ekiplerinde kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücü, seyir halinde iken bir anda gözlerinin karardığını söyledi.

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Kaza, Gaziosmanpaşa Camii önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kavşaktan dönerek bulvara çıkmak isteyen O.K. yönetimindeki 59 AGG 561 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak park halinde olan 3 araca çarptı. Otomobil, diğer otomobilin üzerinde yan dönerken, çevredekiler sıkışan sürücünün yardımına koştu. Çevredekiler durumu 112 sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan sürücüyü kurtardı. 112 ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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