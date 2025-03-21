Gözleri kararan sürücü, park halindeki üç araca çarptı | Video
Tekirdağ Çerkezköy’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, Cuma Namazı kılındığı esnada yol kenarında park halinde olan 3 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içinde sıkışan sürücü ise itfaiye ekiplerinde kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücü, seyir halinde iken bir anda gözlerinin karardığını söyledi.
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