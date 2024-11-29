Video Yaşam Güngören'de çöken 3 katlı bina böyle görüntülendi
Güngören'de çöken 3 katlı bina böyle görüntülendi

Güngören'de çöken 3 katlı bina böyle görüntülendi

29.11.2024 | 17:04

istanbul Güngören'de 4 katlı binada çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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