Güngören'de trafikteki kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu | Video

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GÜNGÖREN'de, yoldaki hafif ticari aracın içindekiler ile sokak sakinleri arasında kavga çıktı. Kavgada sokak sakinleri, araçtaki kişilere tekme ve yumruklarla saldırdı. Kalabalıktan bir kişi, çöp kovasıyla saldırıp aracın ön camını kırdı. Yaşanan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
Tüm yaşananlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, mahalleliden dayak yiyen kişilerin "ağabey yeter vurmayın" dediği de duyuldu.
Kavganın ardından kimsenin şikayetçi olmadığı öğrenildi.