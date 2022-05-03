Güngören'de trafikteki kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu | Video

GÜNGÖREN'de, yoldaki hafif ticari aracın içindekiler ile sokak sakinleri arasında kavga çıktı. Kavgada sokak sakinleri, araçtaki kişilere tekme ve yumruklarla saldırdı. Kalabalıktan bir kişi, çöp kovasıyla saldırıp aracın ön camını kırdı. Yaşanan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Sanayi Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, yoldan geçen hafif ticari araç sürücüsü ile sokak sakini arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Diğer sokak sakinlerinin de dahil olmasıyla tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kalabalıklaşan sokak sakinleri, hafif ticari araçtakilere tekme ve yumruklarla saldırdı. Kalabalıktan bir kişi, çöp kovasıyla saldırıp aracın ön camını kırdı.Tüm yaşananlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, mahalleliden dayak yiyen kişilerin "ağabey yeter vurmayın" dediği de duyuldu.Kavganın ardından kimsenin şikayetçi olmadığı öğrenildi.