Hakkari'de cinayet! Babasını öldürdü, kardeşini yaraladı | Video
Hakkari'nin Gazi Mahallesi'nde cinnet geçiren N. M., babasını öldürdü, kardeşini de yaraladı.
Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edilirken, olay yeri inceleme ekipleri tarafından mahallenin giriş ve çıkışlara kapatıldı.
Olayda yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan L.M.'nin ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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