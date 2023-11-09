Hatay'da 4,8 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kamerasında | Video

AFAD verilerine göre Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 05.32 sıralarında 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Kırıkhan ilçesi Taşoluk Mahallesi olan deprem; Adana başta olmak üzere komşu illerde de hissedildi. Deprem anı İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde güvenlik kamerasına yansıdı.