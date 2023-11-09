Video Yaşam Hatay'da 4,8 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kamerasında | Video
Hatay'da 4,8 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kamerasında | Video

Hatay'da 4,8 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kamerasında | Video

09.11.2023 | 08:45

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem güvenlik kamerasına yansıdı.

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AFAD verilerine göre Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 05.32 sıralarında 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Kırıkhan ilçesi Taşoluk Mahallesi olan deprem; Adana başta olmak üzere komşu illerde de hissedildi. Deprem anı İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde güvenlik kamerasına yansıdı.

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