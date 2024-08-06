Hatay'da traktör ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video
Hatay’da traktörle minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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