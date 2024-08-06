Hatay'da traktör ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 06.08.2024 | 09:00 Hatay’da traktörle minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre kaza; Hatay - Gaziantep yolu Hassa ilçe merkezi mevkiinde meydana geldi. K.M. idaresindeki 31 b 5070 plakalı FORD marka minibüs, S. N. İdaresindeki 31 U 9779 plakalı Nev Holland marka traktörle çarpıştı. İhbar verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 2 aracın sürücü ve traktörde bulunan S.N. eşi ağır yaralandı. Yaralı şahıslar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı Hava Nazifşan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 2 araç sürücüsünün de hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.