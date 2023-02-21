Hatay'da yaşanan 6.4'lük depremin ardından enkaz alanı havadan görüntülendi | Video
Hatay'ın Defne ilçesinde dün saat 20.04 sıralarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 20.07'de ise 5,8 büyüklüğünde merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan bir deprem daha yaşandı. Peş peşe yaşanan sarsıntılar, Gaziantep, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi. Depremin ardından AFAD, hasarlı binalara girilmemesi, riskli yapılardan uzak durulmas konusunda vatandaşları uyardı.
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