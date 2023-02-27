Hatay’da yıkılmak üzere olan 4 katlı binadan eşya taşıma anları kamerada | Video

Hatay’da meydana gelen 6.4 şiddetindeki depremin ardından eşya taşımak isteyen bazı vatandaşlar ağır hasarlı binaların yıkılmasıyla hayatını kaybederken, uzmanların tüm uyarılarına rağmen bazı dükkan sahipleri kendi canlarını hiçe sayarak eşyalarını tahliye ediyor. 4 katlı bir mobilya dükkanından eşyalarını tahliye eden kişilerin tehlikeli taşımacılığı ise kameralara anbean yansıdı.