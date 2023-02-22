Husumetli olduğu kadını aracının kaputunda kilometrelerce taşıdı | Video
İzmir Menderes'te bir kadın, husumetli olduğu kadını arabasının kaputu üzerinde kilometrelerce taşıdı. O anlar güvenlik kamerası ile saniye saniye görüntülendi.
"ARACINI SİLAH OLARAK KULLANDI"
Telefonla ulaşılan ve durumu anlatan Y.H. (26), "Ablam, eniştemin kendisini aldatması üzerine boşanma davası açtı. Eniştem Ş.Ç. ilişkisi sürmesine rağmen boşanmayı reddetti. Olay günü babamla arabaya binerken Ş.Ç. aracıyla yolumuzu kesti. Arabadan indiğimde ise aracı üzerime doğru sürdü. Arabanın altında kalmamak için kaputa tutundum. Yaklaşık 2 kilometre bu şekilde gittik. Araçtan düşmem için sağ-sol yaptı, oldukça hızlı sürüyordu. Bir ara ayağım yere sürttü. Babam kendi aracıyla bizi takip edip onu durdurmaya çalıştı, yanımızdan geçen arabalar da kornaya bastı. En son arabayı sağa doğru kırdığında araçtan yuvarlandım. Kafamda şişlik, hareket kabiliyetimde sorun var. Vücudumda batmalar yaşıyorum. Olay sonrası karakolda şikayetçi oldum ama ne yazık ki bu kadın hala serbest. Henüz bir şey yapılmadı. Benden sonda ablamın evinin oraya gidip o sırada aşağıda olan ablamın da üzerine araba sürmüş. Yere yuvarlanan ablam ve yanındaki arkadaşı da yaralandı. Yani arabasını silah olarak kullanan bu kadın 3 kişiyi darp etti. Bu kişinin hak ettiği cezayı almasını istiyoruz" dedi.
"KASTEN YARALAMA YAHUT OLASI KASTLA ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS"
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Avukat Mehmet Harun Elçi, "Görüntülere yansıyan olayda; araç sürücüsü olan failin aracın kaputunda bulunan mağduru kilometrelerce sürüklemesi, Türk Ceza Kanunu kapsamında kasten yaralama yahut olası kastla adam öldürmeye teşebbüs suçunun oluşmasına sebebiyet verebilecek nitelikte. Öyle ki 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 21. maddesi 2. fıkrasında, olası kast hükümleri düzenlenmiş durumdadır. Olası kast, Yargıtay uygulamasına göre kişinin öngördüğü neticeyi 'Olursa olsun' düşüncesi ile ifa etmesi anlamını taşımaktadır. Bu anlamda, ortalama bir insanın süratli bir şekilde aracını sevk ve idare etmesi halinde aracın kaputunda bulunan kişinin düşerek zarar göreceğini, hatta vefat neticesi olabileceğini öngördüğünün kabulü gerekmektedir. Dolayısıyla failin bu neticeyi öngörmüş olduğunu söylemek hukuken olanaklıdır" bilgisini verdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:50
Husumetli olduğu kadını aracının kaputunda kilometrelerce taşıdı | Video 22.02.2023 | 10:56
00:46
Tek adreste ele geçirildi! Piyasa değeri 16 milyon lira | Video 22.02.2023 | 10:10
02:11
02:05
Kahraman köpek Proteo'nun adı Kocaeli'de yaşatılacak | Video 22.02.2023 | 08:54
01:24
Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 7 patlama | Video 22.02.2023 | 00:10
02:55
Beylikdüzü'nde kafe önünde silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 22.02.2023 | 00:10
00:36
Meksika’da at süren kişi otomobile çarptı, sonra olay yerinden kaçtı | Video 21.02.2023 | 23:53
02:07
Meksika’da tren tırı biçti | Video 21.02.2023 | 22:49
00:11
00:36
02:46
Sessizliğe bürünen Kahramanmaraş'ın ara sokakları böyle görüntülendi | Video 21.02.2023 | 15:59
01:10
"Korku" çetesi çökertildi! 700 mermiyle yakalandılar | Video 21.02.2023 | 14:03
02:48
Hatay'da su güvenliği için çalışmalar devam ediyor | Video 21.02.2023 | 13:58
01:20
Dövme yaptıramayan şahıs iş yerini böyle kurşunladı | Video 21.02.2023 | 13:58
00:59
01:21
Fatih'te metruk binanın çökme anı kamerada | Video 21.02.2023 | 12:33
01:07
Çalıştıramadıkları otomobili iterek çalan şüpheliler yakalandı | Video 21.02.2023 | 09:39
03:17
Eşini bıçaklayarak öldürdü, annesini yaraladı | Video 21.02.2023 | 09:38
01:35
D-100'de zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi | Video 21.02.2023 | 10:14
06:17
Afşin'de depremde 155 kişi öldü. Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor | Video 21.02.2023 | 09:38