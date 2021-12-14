Video Yaşam İBB Zabıtası Esenler’deki ücretsiz çay stantlarını yıkıyor! | Video
İBB Zabıtası Esenler’deki ücretsiz çay stantlarını yıkıyor! | Video

İBB Zabıtası Esenler’deki ücretsiz çay stantlarını yıkıyor! | Video

14.12.2021 | 15:49

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İBB’ye bağlı zabıta ekipleri, Esenler Belediyesi’nin Dörtyol meydanda Uluslararası Dünya Çay Günü etkinliği için kurduğu stantları gelen emir doğrultusunda yıkmaya başladı. Uluslararası Dünya Çay Günü’nde ücretsiz çay ikramının yapılacağı stantlar, Esenler Belediyesi’nin sorumluluk alanında bulunuyor. İBB Zabıtasının stantları zor kullanarak kaldırması gerginliğe sebep olurken polis ekipleri olaya müdahale ediyor

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Esenler Belediyesi 15 Aralık Uluslararası Dünya Çay Günü'nde vatandaşlara 41 çeşit çay ikram etmek için hazırlıklara başladı. Dev semaverde demlenen lezzetli çaylar, soğuk havada vatandaşlara ücretsiz olarak ikram edilecek. Çayları ise uluslararası ülkelerin gençleri dağıtacak. Ayrıca Esenler Belediyesi tarafından 39 çay ocağında 15 Aralık Uluslararası Dünya Çay Günü'ne özel ücretsiz çay ikramları yapılacak.

Bu durumdan haberdar olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta ekipleri Esenler'e çıkarma yaptı. Gelen emir doğrultusunda birçok ülkeden temsilcinin de bulunacağı etkinlik için kurulan stantları zor kullanarak yıkmaya başladı.

Esenler Belediye personeli ve zabıtalarının da yıkıma engel olmak istemesi üzerine gerginlik yaşandı. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Emniyet güçleri olayı kontrol altına almak isterken takviye zabıta personeli gönderen İBB'nin geri adım atmak istememesi sonrasında kurulan stantların Esenler Belediyesi'nin sorumluluğu altındaki bölgede olduğu öğrenildi.

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