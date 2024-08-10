İETT şoförü üstüne kırdı, ’Sen katilsin’ diyerek tepki gösterdi! | Video
Ataşehir’de, trafikte seyir halinde olan İETT şoförü, aracını motosiklet sürücüsünün üzerine kırınca ikili arasında tartışma çıktı. Motosiklet sürücüsü yol boyunca takip ettiği İETT aracının önünü kesti. ’Sen katilsin’ diyerek şoföre tepki gösterdi.
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