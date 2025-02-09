Video Yaşam İlginç kaza kamerada! Kamyonun kopardığı kablo, yoldaki vatandaşı düşürdü | Video
İlginç kaza kamerada! Kamyonun kopardığı kablo, yoldaki vatandaşı düşürdü | Video

İlginç kaza kamerada! Kamyonun kopardığı kablo, yoldaki vatandaşı düşürdü | Video

09.02.2025 | 09:41

Aydın'da akla hayale gelmez bir kaza yaşandı. Hurda yüklü bir kamyonetin kopardığı elektrik teli yoldaki vatandaşın ayağına dolandı. Bir anda ne olduğunu anlayamayıp yere yığılan şahıs hastaneye kaldırıldı.

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Güvenlik kamerasına yansıyan ilginç kaza sanayi sitesinde yaşandı. Kamyonetine yüklediği hurda malzemelerle ilerlemekte olan plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir kamyonet yoldan geçtikten sonra yoldaki bir vatandaş aniden yere yığıldı. İlginç kazanın kamyonete kuralsızca yüklenen hurda malzemelerden kaynaklandığı öğrenilirken, ayağına dolanan elektrik kablosundan dolayı akıma kapılarak yaralanan Haldun Ö. isimli şahsın kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.
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