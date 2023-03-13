Video Yaşam "İlk Evim" kura çekimlerinde sıra İstanbul'da | Video

"İlk Evim" kura çekimlerinde sıra İstanbul'da | Video

13.03.2023 | 14:24

250 bin sosyal konutun kurası 80 ilde tamamlandı. Kuralarda sıra İstanbul'a geldi. İstanbul için 50 bin sosyal konutun kurası 16 Mart-19 Nisan tarihleri arasında noter huzurunda çekilecek. “İlk Evim” projesinde kura çekimleri İstanbul ile sona erecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı ve ilk kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan "İlk Evim" projesinde kura çekimlerinde sona gelindi. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen kura çekimleri 6 Mart tarihinde Ankara'da başlayarak kalan diğer illerle devam etti.

"İlk Evim" projesinde kura çekimleri İstanbul'da 16 Mart-19 Nisan tarihleri arasında yapılacak. İstanbul'da inşa edilecek 50 bin sosyal konutun kura çekimleri Tuzla'da başlayacak. Kura çekimleri 16-29 Mart tarihleri arasında 20 bin 920 hak sahibi için Tuzla Belediyesi'nde gerçekleştirilecek.

Çatalca için 540 ve Selimpaşa için 200 hak sahibi için 30 Mart'ta noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi Silivri Alibey Spor Salonu'nda yapılacak.
Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 28 bin 340 hak sahibi için yapılacak sosyal konutun kuraları da 1-19 Nisan tarihleri arasında Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda çekilecek.

İstanbul'da çekilecek kuralarla birlikte "İlk Evim" projesi kuraları sona erecek.

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