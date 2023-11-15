Video Yaşam İnek otlatırken buldukları yavru köpeği ninni ile uyuttular | Video
İnek otlatırken buldukları yavru köpeği ninni ile uyuttular | Video

İnek otlatırken buldukları yavru köpeği ninni ile uyuttular | Video

15.11.2023 | 12:20

Sivas’ta iki kız kardeşin buldukları yavru köpeği ninni eşliğinde uyuttuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, izleyenlerin içini ısıttı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Bakırcıoğlu Köyü'nde yaşayan Fatımanur ve Esmanur Şimşek kardeşler, babaları ile birlikte inek otlatmaya gitti. İnekler otladığı sırada yavru köpek sesi duyan ikiz kardeşler, sesin nerden geldiğini anlamaya çalıştı. Yavru kangal köpeğinin kendilerine yaklaştığını gören çocuklar, köpeği kucaklarına alarak bir süre sevdi. Kucağında yatan köpeğe ninni söyleyerek uyutan ikiz kız kardeşlerin tepkileri, izleyenleri gülümsetti. Yürekleri ısıtan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Köpeği buldukları anı anlatan 9 yaşındaki Fatımanur Şimşek, "Babamla birlikte inek otlatırken sesler duymaya başladık. Sesin kaynağının nereden geldiğini anlamaya çalıştık. Sonra küçük köpeği gördük, çok korkmuştu ve acıkmıştı" dedi.

Esmanur Şimşek ise, "Bulduğumuzda ağlıyordu. Sakinleştirmek için kucağımıza alıp ninni söyledik ve uyuttuk. Şimdi de eve getirdik, onu besliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İzmir’de 10 milyon liralık taklit etiketli etil alkol ele geçirildi | Video 01:00
İzmir'de 10 milyon liralık taklit etiketli etil alkol ele geçirildi | Video 15.11.2023 | 14:16
Sokak köpeğinin tebessüm ettiren yolculuğu | Video 03:11
Sokak köpeğinin tebessüm ettiren yolculuğu | Video 15.11.2023 | 12:20
İnek otlatırken buldukları yavru köpeği ninni ile uyuttular | Video 03:13
İnek otlatırken buldukları yavru köpeği ninni ile uyuttular | Video 15.11.2023 | 12:20
Çatalca’da alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 yaralı | Video 00:46
Çatalca'da alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 yaralı | Video 15.11.2023 | 13:00
Gaziantep’te 28 kilo skunk ele geçirilen operasyonda 2 tutuklama | Video 01:21
Gaziantep'te 28 kilo skunk ele geçirilen operasyonda 2 tutuklama | Video 15.11.2023 | 12:29
Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 28 kilogram skunk ele geçirildi | Video 01:20
Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 28 kilogram skunk ele geçirildi | Video 15.11.2023 | 12:28
Yaşlı kadının rahatlığı ’pes’ dedirtti! Saniyeler içinde çantayı böyle çaldı | Video 01:53
Yaşlı kadının rahatlığı 'pes' dedirtti! Saniyeler içinde çantayı böyle çaldı | Video 15.11.2023 | 12:31
Ilgaz Dağı’na mevsimin ilk karı düştü | Video 03:10
Ilgaz Dağı’na mevsimin ilk karı düştü | Video 15.11.2023 | 12:28
Otomobilin çarptığı kadın ve köpeği hayatını kaybetti | Video 01:51
Otomobilin çarptığı kadın ve köpeği hayatını kaybetti | Video 15.11.2023 | 10:49
İstanbul Bakırköy’de 7 kg uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı 00:33
İstanbul Bakırköy'de 7 kg uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı 15.11.2023 | 11:50
Yüksekova’da sonbahar güzelliği, görenleri mest etti | Video 03:15
Yüksekova’da sonbahar güzelliği, görenleri mest etti | Video 15.11.2023 | 10:50
Denizli’de şüpheli ölüm! Yaşlı kadın 7. kattan düştü | Video 01:21
Denizli’de şüpheli ölüm! Yaşlı kadın 7. kattan düştü | Video 15.11.2023 | 10:32
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 15 Kasım 2023 Çarşamba atv izle! 02:46
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 15 Kasım 2023 Çarşamba atv izle! 15.11.2023 | 10:13
Yüksekova’da sonbahar güzelliği... Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı | Video 03:15
Yüksekova’da sonbahar güzelliği... Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı | Video 15.11.2023 | 10:17
Hamside Aşırı avcılık ile yok olma tehlikesi | Video 04:03
Hamside "Aşırı avcılık" ile yok olma tehlikesi | Video 15.11.2023 | 09:59
Ruhsatsız silah yakalatanlar tutuklandı, asayiş olayları düştü | Video 01:26
Ruhsatsız silah yakalatanlar tutuklandı, asayiş olayları düştü | Video 15.11.2023 | 10:05
Adana’da yunus polislerinden nefes kesen gösteri | Video 02:22
Adana’da yunus polislerinden nefes kesen gösteri | Video 15.11.2023 | 10:02
Şarampole düşen araçtaki 5 kişi yaralandı | Video 01:00
Şarampole düşen araçtaki 5 kişi yaralandı | Video 15.11.2023 | 10:02
Kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak böyle takla attı! O anlar kamerada | Video 01:28
Kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak böyle takla attı! O anlar kamerada | Video 15.11.2023 | 09:08
Tekirdağ’da DEAŞ operasyonu: Sözde üst düzey sorumlu tutuklandı | Video 00:59
Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu: Sözde üst düzey sorumlu tutuklandı | Video 15.11.2023 | 09:22

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA