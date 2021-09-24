İngiltere’de benzin krizi: Nakliye aracı sürücüleri petrol istasyonlarına akın etti | Video
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İngiltere’de Petrol şirketi BP’nin bazı petrol istasyonlarını kapatma kararı almasının ardından benzin sıkıntısı yaşayacağını düşünen nakliye araçları sürücüsü petrol istasyonlarında uzun kuyruklarına akın etti.