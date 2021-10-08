İntihar mı cinayet mi? Şeyda Yılmaz'ın ölümüne ilişkin son gelişmeler..

Ataşehir'de lüks bir rezidansın 8'inci katından 17 Eylül 2020'de düşerek hayatını kaybeden Şeyda Yılmaz'ın ölümüne ilişkin 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 33 yıla kadar hapsi istenen 2 sanık, savunmalarında Yılmaz'ın intihar ettiğini, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini söylediler. Ortaya çıkan yeni görüntüler, Şeyda Yılmaz'ın ölümünün cinayet mi intihar mı olduğunu ortaya çıkartacak. İşte Şeyda Yılmaz'ın ölümüyle ilgili son gelişmeler..

Ataşehir'de lüks bir rezidansın 8'inci katından 17 Eylül 2020'de düşerek hayatını kaybeden Şeyda Yılmaz'ın ölümüne ilişkin 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 33 yıla kadar hapsi istenen 2 sanık, savunmalarında Yılmaz'ın intihar ettiğini, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini söylediler. Ortaya çıkan yeni görüntüler, Şeyda Yılmaz'ın ölümünün cinayet mi intihar mı olduğunu ortaya çıkartacak. İşte Şeyda Yılmaz'ın ölümüyle ilgili son gelişmeler..