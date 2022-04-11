Isparta'da 5 katlı binanın kontrollü yıkımında panik anları | Video

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Isparta’ya bağlı Yalvaç ilçesinde 5 katlı bunanın kontrollü yıkımı esnasında korku dolu anlar yaşandı. İş makinesinin kolona vurduğu darbenin ardından biranda çöken bina, bütün alanı ve mahalleyi toz bulutu altında bırakırken ekipler ve çevredeki vatandaşlar kaçarak uzaklaştı. O anlar çevredeki bir binanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.