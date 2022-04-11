Video Yaşam Isparta'da 5 katlı binanın kontrollü yıkımında panik anları | Video
Isparta'da 5 katlı binanın kontrollü yıkımında panik anları | Video

Isparta'da 5 katlı binanın kontrollü yıkımında panik anları | Video

11.04.2022 | 15:07

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Isparta’ya bağlı Yalvaç ilçesinde 5 katlı bunanın kontrollü yıkımı esnasında korku dolu anlar yaşandı. İş makinesinin kolona vurduğu darbenin ardından biranda çöken bina, bütün alanı ve mahalleyi toz bulutu altında bırakırken ekipler ve çevredeki vatandaşlar kaçarak uzaklaştı. O anlar çevredeki bir binanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Olay Isparta'ya bağlı Yalvaç ilçesi Pazar Aşağı Mahallesi Uluyol Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm projesi kapsamında 5 katlı bir binanın yıkım çalışması için ekipler ve iş makineleri binaya müdahale ederken iş makinesinin taşıyıcı kolonlara vurmaya başlamasıyla 5 katlı bina bir anda çöktü. Olay esnasında çalışan ekipler ve etraftaki vatandaşlar, panik yaşarken koşarak bölgeden uzaklaştılar. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Ekiplerin büyük bir hızla kaçışı ve ortaya çıkan büyük toz bulutu korkuttu. Olayda kimse yara almazken yakında oturan ve dükkanı bulunan vatandaşlar ise bir süre tahliye edildi.

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