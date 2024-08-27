İstanbul Avrupa yakasında sağanak yağış 27.08.2024 | 14:08 İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış Avrupa yakasında kısa süreli etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su basarken olumsuzlukları da beraberinde getirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış Avrupa yakasında etkili oldu. Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde etkisini gösteren sağanak yağış olumsuzlukları beraberinde getirdi. Sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşatırken, caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle de sürücüler güçlükle ilerledi. Sağanak yağış rögarların taşmasına neden olurken bazı iş yerlerini ise su bastı. Öte yandan, sağanak yağışın gün içerisinde aralıklar etkisini sürdüreceği öğrenildi.