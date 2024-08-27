İstanbul Avrupa yakasında sağanak yağış
İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış Avrupa yakasında kısa süreli etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su basarken olumsuzlukları da beraberinde getirdi.
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