İstanbul Bakırköy'de 7 kg uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı
İstanbul Bakırköy'de şüphe üzerine durdurulan aracında 7 kg uyuşturucu bulunduran ve 4 ayrı suçtan kaydı bulunan Mustafa Ş. (23), Bakırköy Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli Mustafa Ş., Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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