İstanbul Boğazı'nda arızalanan gemi Ahırkapı'ya çekildi | Video
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İstanbul Boğazı'nda arızalanan kuru yük gemisi Ahırkapı açıklarına çekildi.
İstanbul Boğazı'nda arızalanan kuru yük gemisi Ahırkapı açıklarına çekildi. Gemiyle alakalı İstanbul Valiliği sabah saatlerinde, "Bugün saat 10.45 sıralarında Panama bayraklı River Elbe isimli kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Yeniköy Dönüşü'nde makine arızası nedeniyle acil olarak demirlemiştir. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma römorkörleri ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı unsurları ivedilikle olay mahalline yönlendirilmiş ve yapılan kontrollerde herhangi bir can ve mal kaybı ile çevre kirliliği yaşanmadığı tespit edilmiştir" açıklamasını yaptı.
Boğazda demirleyen gemi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrasında Ahırkapı açıklarına çekildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul Bogazı'nda bugün önemli bir kaza tehlikesi atlattık. River Elbe gemisi Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ile Kıyı Emniyetimizin müdahalesi sonucu can, mal kaybı, çevre kirliliği yaşanmadan Ahırkapı açıklarına çekildi. İstanbul'umuza geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.