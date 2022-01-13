İstanbul Esenyurt'ta kamyonetten çaldığı kredi kartıyla alışveriş yaptı

İstanbul Esenyurt'da kamyonetten cep telefonu ve kredi kartı çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı. Şüphelinin çaldığı kredi kartını 6 kez kullanarak, bin 700 lira para harcadığı belirlendi.

İstanbul Esenyurt Balıkyolu Caddesi'nde 30 Kasım 2021 tarihinde park halinde olan kamyonetten bir cep telefonu ve cep telefonu kılıfı içerisindeki 1 adet kredi kartı çalındı. Şikayet üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, çalınan kredi kartı ile aynı caddedeki tekel bayiinden 6 kez temassız şekilde olmak üzere toplam bin 700 lira tutarında alışveriş yapıldığını belirledi. Polis, çalışmaların devamında kamyonetin park halinde olduğu nokta ve çevresindeki güvenlik kamera görüntüleri ile alışveriş yapılan işyerine ait kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerden hırsızlık şüphelisinin S.A., olduğu tespit edildi. S.A., dün Esenyurt'ta yakalanarak gözaltına alındı. S.A., polisteki işlemlerinin ardından "Otodan Hırsızlık" suçundan sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. S.A.'nın kamyonetten hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.