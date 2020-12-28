Video Yaşam İstanbul Esenyurt’ta özel bir bankaya ait bankamatikte yangın paniği | Video

İstanbul Esenyurt’ta özel bir bankaya ait bankamatikte yangın paniği | Video

İstanbul Esenyurt’ta özel bir bankaya ait bankamatikte yangın paniği | Video
28.12.2020 | 08:33

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Elazığ’da depremin büyüklüğünü gösteren yeni görüntüler dikkat çekti | Video 01:56
Elazığ’da depremin büyüklüğünü gösteren yeni görüntüler dikkat çekti | Video 28.12.2020 | 14:28
Bursa'da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü havada uçtuğu feci kaza kamerada | Video 00:47
Bursa'da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü havada uçtuğu feci kaza kamerada | Video 28.12.2020 | 13:59
İstanbul Esenyurt’ta kaçak doğumhaneye baskın kamerada | Video 01:04
İstanbul Esenyurt’ta kaçak doğumhaneye baskın kamerada | Video 28.12.2020 | 13:59
Mardin’de 8 kiloluk turp ilgi odağı oldu | Video 02:32
Mardin’de 8 kiloluk turp ilgi odağı oldu | Video 28.12.2020 | 11:55
Bolu’da iki katlı evde devrilen soba yangın çıkardı: 1 ölü | Video 00:45
Bolu’da iki katlı evde devrilen soba yangın çıkardı: 1 ölü | Video 28.12.2020 | 12:40
Kumar masasında yakalanınca çay içiyormuş numarası yaptı | Video 00:18
Kumar masasında yakalanınca çay içiyormuş numarası yaptı | Video 28.12.2020 | 12:40
Adana'da çevredeki insanları torpil patlatarak korkutarak şahıstan 'Koronavirüs açıklaması' | Video 02:14
Adana'da çevredeki insanları torpil patlatarak korkutarak şahıstan 'Koronavirüs açıklaması' | Video 28.12.2020 | 12:20
Sosyal mesafe kuralına uydu, kendini yerde buldu | Video 02:08
Sosyal mesafe kuralına uydu, kendini yerde buldu | Video 28.12.2020 | 12:16
Canlı yayın yaparken, karıştıkları 6 kişinin yaralandığı kazayı görüntüledi | Video 01:01
Canlı yayın yaparken, karıştıkları 6 kişinin yaralandığı kazayı görüntüledi | Video 28.12.2020 | 11:55
Seyir halindeki motosikletlilerin feci kazası kamerada | Video 00:38
Seyir halindeki motosikletlilerin feci kazası kamerada | Video 28.12.2020 | 11:44
SON DAKİKA! 2021 yılı asgari ücreti belli oldu! Bakan Selçuk canlı yayında yeni asgari ücreti 2 Bin 825 TL olarak açıkladı | Video 01:44
SON DAKİKA! 2021 yılı asgari ücreti belli oldu! Bakan Selçuk canlı yayında yeni asgari ücreti 2 Bin 825 TL olarak açıkladı | Video 28.12.2020 | 11:34
Esenyurt’ta minibüste yine aynı manzara | Video 01:19
Esenyurt’ta minibüste yine aynı manzara | Video 28.12.2020 | 11:23
Müge Anlı canlı yayın izle: 28 Aralık 2020 Pazartesi atv izle! Görgü tanığından çarpıcı ifade | Video 10:02
Müge Anlı canlı yayın izle: 28 Aralık 2020 Pazartesi atv izle! Görgü tanığından çarpıcı ifade | Video 28.12.2020 | 11:11
Elmalı Barajında korkutan görüntü: Suların 4'te 3'ü çekildi | Video 02:16
Elmalı Barajında korkutan görüntü: Suların 4'te 3'ü çekildi | Video 28.12.2020 | 11:08
Bursa'da kayınvalidesinin altınlarını çalıp evi yakan gelinde şoke eden ifade | Video 02:00
Bursa'da kayınvalidesinin altınlarını çalıp evi yakan gelinde şoke eden ifade | Video 28.12.2020 | 10:46
Çığ altında kalan askerin cansız bedenine ulaşıldı | Video 01:36
Çığ altında kalan askerin cansız bedenine ulaşıldı | Video 28.12.2020 | 10:57
Bursa'da canlı yayın yaparken kamyonla böyle çarpıştılar... 6 yaralı | Video 01:46
Bursa'da canlı yayın yaparken kamyonla böyle çarpıştılar... 6 yaralı | Video 28.12.2020 | 10:46
İstanbul Ataşehir'de kaza yapan motosikletli kadının yardımına gazeteci yetişti 04:25
İstanbul Ataşehir'de kaza yapan motosikletli kadının yardımına gazeteci yetişti 28.12.2020 | 10:11
Adana'da polisle çatışmayan giren hırsızlar tutuklandılar | Video 00:47
Adana'da polisle çatışmayan giren hırsızlar tutuklandılar | Video 28.12.2020 | 10:11
Yüksekova’da dolunay güzelliği | Video 01:38
Yüksekova’da dolunay güzelliği | Video 28.12.2020 | 10:41

İstanbul Esenyurt’ta sabaha karşı özel bir bankaya ait bankamatikte yangın çıktı. Alevler diğer bankamatiklere sıçramadan çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, saat 05:30 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esenyurt Hastanesi karşısında bulunan çok sayıda bankamatiğin bulunduğu alanda özel bir bankaya ait bankamatikte henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler diğer bankamatiklere sıçramadan kontrol altına alınırken yangının çıktığı bankamatikte büyük hasar oluştu. Olay yeri inceleme ekipleri bankamatik ve çevresinde çalışma yaparken olayla ilgili inceleme başlatıldı

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA