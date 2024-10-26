Video Yaşam İstanbul Fatih'te istismar iddiasına baltalı saldırı kamerada!
İstanbul Fatih'te istismar iddiasına baltalı saldırı kamerada!

İstanbul Fatih'te istismar iddiasına baltalı saldırı kamerada!

26.10.2024 | 09:37

İstanbul Fatih'te İlker Demirdöven, kızı H.N.D'yi (17) istismar ettiği gerekçesiyle, Kadir İ.Y.'ye (28) baltayla saldırdı. Şüpheli olay yerinden kaçarken yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan İ.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Olay, dün gece saatlerinde Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 17 yaşındaki H.N.D., 28 yaşındaki erkek arkadaşının geçtiğimiz günlerde kendisini istismar ettiğini babası İlker Demirdöven'e anlattı. Kızının söylemleri üzerine İlker Demirdöven, motosikletle yaşadıkları sokaktan geçen Kadir İ. Y.'yi gördü. Baba Demirdöven evden aldığı baltayla şüpheliye saldırmaya çalıştı. Balta darbelerinden kurtulan Kadir İ.Y. olay yerinden yaya şekilde kaçarken, baba Demirdöven motosiklete zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri H.N.D ve baba İlker Demirdöven'i ifadelerine başvurmak üzere emniyete götürdü. Ekipler daha sonra yaptıkları çalışmanın ardından istismar iddiası üzerine Kadir İ.Y.'yi gözaltına aldı. Mahalle sakinlerinden Emre Can, "Ben buradan geçiyordum. Bir baktım adamın biri yerde motoru parçalıyordu. Neden saldırdığını tam olarak bilmiyorum ama duyduğum kadarıyla kızın babası kızı erkek arkadaşıyla görüyor o yüzden saldırıyor" dedi
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