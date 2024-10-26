İstanbul Fatih'te istismar iddiasına baltalı saldırı kamerada!
İstanbul Fatih'te İlker Demirdöven, kızı H.N.D'yi (17) istismar ettiği gerekçesiyle, Kadir İ.Y.'ye (28) baltayla saldırdı. Şüpheli olay yerinden kaçarken yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan İ.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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