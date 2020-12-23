Video Yaşam İstanbul merkezli operasyonda göçmen kaçakçılığı şebekesi çökertildi | Video

İstanbul merkezli operasyonda göçmen kaçakçılığı şebekesi çökertildi | Video

İstanbul merkezli operasyonda göçmen kaçakçılığı şebekesi çökertildi | Video
23.12.2020 | 17:20

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İstanbul merkezli göçmen kaçakçılığı yapan "Şengüller" suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda aralarında örgüt lideri Songül Ç.'nin de olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kara ve hava yollarını kullanarak uluslararası göçmen kaçakçılığı şebekesi 'Şengüller' örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu harekete geçen polis ekipleri belirledikleri adreslere operasyon düzenledi. İstanbul ve Edirne'de örgüte yönelik düzenlenen operasyonda aralarında örgüt lideri Songül Ç.'nin de olduğu 13 kişi gözaltına alındı. Son operasyon ve düzenlenen ara operasyonlarda aralarında bebek ve çocukların da olduğu toplam 117 göçmen yakalandı. Polis ekiplerince yapılan araştırmalarda aralarında bebek ve çocukların da bulunduğu göçmenlerin, gönderilecekleri sınır illerine gitmeden önce sağlıksız ortamlarda günlerce tutuldukları tespit edildi. Yine sınır illerine gönderildikleri araçlarda taşıma kapasitesinin üzerinde üst üste istiflenerek bindirildikleri belirlendi.


1000 -5000 DOLAR ARASINDA ÖDEME YAPMIŞLAR
Polis ekipleri yakalanan göçmenlerin de ifadelerini aldı. Göçmenler polise verdikleri ifadelerinde kendi ülkelerinde tanıştıkları aracılar vasıtasıyla Türkiye?de bulunan organizatörler ile iletişime geçtiklerini söyledi. Göçmenlerin Avrupa ülkelerine ulaşmak için ise 1000 ila 5000 dolar arasında değişen rakamlarda ödeme yaptıkları, kendilerine bu para karşılığında gidecekleri ülkeye kadar olan bütün masrafların organizatörler tarafından karşılanacağının söylendiği öğrenildi.


ÇOK SAYIDA ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ
Düzenlenen operasyonda 5 minibüs,1 otobüs,1 otomobil,1 deniz aracı, 14 cep telefonu,8 bin 750 Türk Lirası, 10 bin euro ele geçirildi. Çok sayıda dijital materyallere de savcılık emri ile el konuldu.


11 KİŞİ TUTUKLANDI
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 13 kişiden aralarında örgüt lideri Songül Ç.'nin de bulunduğu 11 kişi sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 kişi hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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