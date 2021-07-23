İstanbul Şile'de A Haber ekine saldırı! İBB'ye bağlı cankurtaranlar darp etti

Denizde kaybolan kişileri haber yapmak için İstanbul Şile'ye giden A Haber ekipleri saldırıya uğradı. İBB'ye bağlı cankurtaranlar A Haber ekibini darp etti. AK Parti Milletvekili Hasan Turan, canlı yayında; A Haber ekibine yapılan saldıryı değerlendirdi...