İstanbul Şile'de A Haber ekine saldırı! İBB'ye bağlı cankurtaranlar darp etti
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Denizde kaybolan kişileri haber yapmak için İstanbul Şile'ye giden A Haber ekipleri saldırıya uğradı. İBB'ye bağlı cankurtaranlar A Haber ekibini darp etti. AK Parti Milletvekili Hasan Turan, canlı yayında; A Haber ekibine yapılan saldıryı değerlendirdi...