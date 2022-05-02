Video Yaşam İstanbul’da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı | Video
İstanbul’da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı | Video

İstanbul’da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı | Video

02.05.2022 | 09:59

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İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yollar boş kaldı. Trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak ölçülürler boş kalan yollar dron ile havadan görüntülendi.

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Ramazan Bayramı'nın birinci gününde İstanbul'da normalde yaşanan trafik yoğunluğunun aksine yollar boş kaldı. Vatandaşların tatillerini İstanbul dışında geçirmesiyle Kadıköy D-100 karayolu, Ataşehir, Göztepe Köprüsünde trafik yoğunluğu azaldı. İBB trafik verilerine göre saat 09.00 sıralarında İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak ölçülürken ana arterlerin açık olduğu gözlendi. Yoğunluğun az olduğu ve araç seyrinin rahatça sağlandığı Kadıköy D-100 karayolu havadan dron ile görüntülendi.

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