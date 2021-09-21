İstanbul’da düzenlenen operasyonda 73 kripto para üretim makinesi ele geçirildi | Video
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İstanbul’un Fatih ilçesinde yasa dışı yollarla ülkeye sokulduğu tahmin edilen piyasa değeri 580 bin lirayı bulan 73 kripto para üretim makinesi ele geçirildi. Olayla bağlantılı bir şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet ekipleri, ilçedeki bir depoda kripto paraların üretildiği cihazların bulunduğu şeklindeki ihbar üzerine çalışma başlattı.
Depoya dün düzenlenen operasyonda, masalardaki metal tezgahlara kurulmuş 73 elektronik cihaz ele geçirildi. Cihazların kripto para üretiminde kullanıldığı belirlendi. Piyasa değeri yaklaşık 580 bin lira civarında olduğu ifade edilen cihazlara el konulurken, olayla bağlantılı bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlının polisteki ifade işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.