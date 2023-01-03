İstanbul'da feci kaza kamerada: Kaldırımda yürüyen kadını ezdi, kemiğini parçaladı ve kaçtı | Video
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İstanbul'da korkunç bir kaza yaşandı. Taksiye çarpmamak için manevra yapan motosikletli, Melek Nur Anıl'a çarptı. 28 yaşındaki genç kadını ezip kemiğini parçalayan sürücü olay yerinden kaçtı. Hastanede tedavi gören Anıl, kabus dolu anları şu sözlerle anlattı…