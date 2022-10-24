İstanbul'da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu yüzde 51’e ulaştı | Video

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İstanbul’da haftanın ilk gününde trafik ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanırken İstanbul genelinde trafik yoğunluk oranı yüzde 51’e ulaştı. Haftanın ilk iş gününde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre, il genelindeki yoğunluk saat 07.40 itibarıyla yüzde 51 olarak ölçülürken Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 56’lara ulaştı.