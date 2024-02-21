İstanbul’da kamyon 10 araca çarpıp direği devirdi: O anlar kamerada | Video
Şişli'de bir kamyon normal araçların bile girmekte sıkıntı yaşadığı dar sokaklara girip yaklaşık 10 araca çarpıp aydınlatma direğini devirdi. Yaşananlar kameralara yansırken, toplamda 1 milyonluk liralık zarara sebep olan kamyon sürücüsünün arandığı öğrenildi.
1 MİLYONA YAKIN HASAR TESPİT EDİLDİ
Olayın ardından sabah işlerine gitmek için araçlarına yönelenler büyük bir şok yaşadı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ekipler olayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Toplam 10 araçta 1 milyon liraya yakın hasar olduğu anlaşıldı. Kamyonun plakasız tespit edildiği sürücünün halen kayıp olduğu öğrenildi.
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