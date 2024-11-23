Video Yaşam İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına
İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına

İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına

23.11.2024 | 11:42

İstanbul'da günün ilk saatleri itibari ile sağanak yağış ve fırtına etkisini gösteriyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün yaptığı uyarısından sonra sağanak yağış ve fırtına İstanbul'da günün ilk saatlerinden beri etkisini göstermeye devam ediyor.


Şiddetli fırtınadan sonra sağanak yağış günlük hayata etki etti. Vatandaşlar yolda yürümekte zorluk çekerken, otoyollarda oluşan yoğun su birikintileri trafiğe neden oldu.


Anadolu Hisarı Göztepe Sokak'ta aşırı yağış nedeni ile büyük su birikintileri oluştu. Olay yerine gelen belediye görevlileri biriken suyu tahliye etme çalışmaları başlattı ve araçları başka yollara yönlendirdi. Öte yandan Üsküdar sahilinde bulunan vatandaşlar yağmur ve fırtınanın etkisi ile yürümekte ve şemsiyelerini tutabilmekte büyük zorluk yaşadı.


Yağmur ve fırtına gün içerisinde etkisini göstermeye devam edecek.

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