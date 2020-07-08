Video Yaşam İstanbul'da skandal görüntüler! Gelin almak için geldikleri evin önünde... | Video

İstanbul'da skandal görüntüler! Gelin almak için geldikleri evin önünde... | Video

İstanbul'da skandal görüntüler! Gelin almak için geldikleri evin önünde... | Video
08.07.2020 | 12:49

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İstanbul Sultangazi'de gelin almak için evin önüne gelen gruptaki bir kişi, aralarında çocuklarında bulunduğu kalabalığa aldırmadan havaya ateş etti. Maganda ve koronavirüs tehdidine aldırmayan gruptakiler ise köçek eşliğinde oynadı.

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Koronavirüs nedeniyle bir süredir yapılamayan düğünler, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle belirlenen kurallara uyulmak şartıyla 1 Temmuz'dan itibaren tekrar yapılmaya başlandı. Sultangazi'de hafta sonu gerçekleşen eğlencelerde sosyal mesafe kurallına uyulmadığı, maske takılmadığı ve silahla havaya ateş edildiği görüldü. Görüntülerin sosyal medya hesaplarında paylaşılmasından sonra polis yaptığı çalışmalarda silahla havaya ateş edenleri tespit ederek, işlem başlattı.


50. Yıl Mahallesi'nde gelin almak içine evin önüne gelen grup köçek ekibi sosyal mesafe ve maske takmadan oynadı. Gelinin yakınlarından bir genç, belindeki silahı çıkararak havaya ateş etti. Bu sırada çevrede çok sayıda çocuğun olması dikkat çekti. Maskeli genç, daha sonra silahı beline taktı. Amatör kameraya yansıyan görüntülerin sosyal medya hesaplarında paylaşılmasından sonra Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Törenin yapıldığı sokağı tespit eden ekipler, silahla havaya ateş eden gencin kimliğini de tespit etti. 17 yaşındaki genç kısa sürede gözaltına alındı. Kullanılan silahın 'kuru sıkı' olarak tabir edilen silah olduğu belirlenirken, törende sosyal mesafe ve maske kurallına uymayan aile üyeleriyle birlikte havaya ateş eden kişiye idari para cezası kesildi.


Bir başka görüntüde ise, gelin alma töreninde havaya ateş edildiği görülüyor. Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis, havaya ateş kişi hakkında işlem başlattı.

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