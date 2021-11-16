İşyerinde ölü bulunan babasının başından ayrılamadı | Video

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Antalya'da ayakkabı satışı yapan Ahmet Acar (44), işyerinde ölü bulundu. Acar'ın ölüm haberini alan yakınları ve oğlu Hasan Acar, işyeri önünde uzun süre gözyaşı döktü.
Olay, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde meydana geldi. Yeni Hal Yolu üzerinde bir işyerinde ayakkabı satıcılığı yapan 3 çocuk babası Ahmet Acar, dün akşam saatlerinde vücudunda ağrı hissetti. Yakınlarının hastaneye gitme teklifini reddeden Acar, sabah saatlerinde yalnız çalıştığı işyerini açtı. Bir süre sonra rahatsızlanan Acar, otururken başını önündeki masaya koyduktan sonra olduğu yerde kaldı.
Yol üzerinden geçenler Acar'ın hareketsiz durduğunu görünce komşusuna haber verdi. Acar'ın yanına giden komşusu nabzının atmadığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Acar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Acar'ın ölüm haberini alan yakınları işyeri önüne geldi. Oto sanayide çalışan Acar'ın en büyük oğlu Hasan, uzun süre babasının başından ayrılamadı. Sürekli babasının yanına gidip gelen Hasan, annesi ve amcasına sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Yapılan incelemenin ardından Acar'ın cenazesi, morga götürüldü. Acar'ın, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.