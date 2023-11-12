Video Yaşam İzmir Körfezi'ne düşen yıldırım böyle görüntülendi | Video
İzmir Körfezi'ne düşen yıldırım böyle görüntülendi | Video

İzmir Körfezi'ne düşen yıldırım böyle görüntülendi | Video

12.11.2023 | 08:42

İzmir'de gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış devam ederken, şimşekler geceyi adeta gündüze çevirdi. İzmir Körfezi'ne yıldırım düşme anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İzmir için sağanak yağış uyarısı yapmasının ardından gece saatlerinde başlayan yağmur sürüyor. Sağanak yağış beraberinde gök gürültüsü ve şimşekleri de peşinde getirirken, kentin ayrı noktalarında meydana gelen şimşekler geceyi adeta gündüze çevirdi.
İzmir Körfezi'ne yıldırımın düştüğü anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
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