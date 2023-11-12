İzmir Körfezi'ne düşen yıldırım böyle görüntülendi | Video 12.11.2023 | 08:42 İzmir'de gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış devam ederken, şimşekler geceyi adeta gündüze çevirdi. İzmir Körfezi'ne yıldırım düşme anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İzmir için sağanak yağış uyarısı yapmasının ardından gece saatlerinde başlayan yağmur sürüyor. Sağanak yağış beraberinde gök gürültüsü ve şimşekleri de peşinde getirirken, kentin ayrı noktalarında meydana gelen şimşekler geceyi adeta gündüze çevirdi.İzmir Körfezi'ne yıldırımın düştüğü anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.