İzmir Körfezi'ne düşen yıldırım böyle görüntülendi | Video
İzmir'de gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış devam ederken, şimşekler geceyi adeta gündüze çevirdi. İzmir Körfezi'ne yıldırım düşme anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
İzmir Körfezi'ne yıldırımın düştüğü anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
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