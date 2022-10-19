Video Yaşam İzmir'de bir aracı ve iş yerini kundaklayan şüpheli yakalandı | Video
İzmir'de bir aracı ve iş yerini kundaklayan şüpheli yakalandı | Video

İzmir'de bir aracı ve iş yerini kundaklayan şüpheli yakalandı | Video

19.10.2022 | 08:56

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İzmir’in Buca ilçesinde husumetlisinin aracını kundakladıktan sonra kaçan şüpheli, yine husumetlisinin farklı bir yerde bulunan iş yerini kundaklamaya çalıştığı sırada polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin kundakladığı aracın bitişiğindeki iş yerine de sıçrayan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

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Edinilen bilgiye göre olay, 04.30 sıralarında Buca ilçesi Seyhan Mahallesi, 667/1 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, A.Ç., (38) husumetlisi olduğu öğrenilen bir kişinin park halindeki hafif ticari aracını kundakladı. Araçta çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek aracın yanındaki iş yerine sıçradı. Alevleri gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile iş yerindeki yangın büyümeden söndürüldü.

POLİS EKİPLERİNİN DİKKATİ SAYESİNDE SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Husumetlisinin aracını kundakladıktan sonra olay yerinden kaçan A.Ç., Buca ilçesi, Seyhan Mahallesi, 642 Sokak'ta bulunan odun satış yerini kundakladığı sırada polis ekiplerini gördü. Polis ekiplerini gördükten sonra bir aracın altına saklanmaya çalışan A.Ç., ekiplerin dikkati sayesinde yakalandı. Odun satış yerinde çıkan ufak çaplı yangın, polis ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Öte yandan, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.Ç.'nin kundaklama gibi birçok suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

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