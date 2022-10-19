İzmir'de bir aracı ve iş yerini kundaklayan şüpheli yakalandı | Video

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İzmir’in Buca ilçesinde husumetlisinin aracını kundakladıktan sonra kaçan şüpheli, yine husumetlisinin farklı bir yerde bulunan iş yerini kundaklamaya çalıştığı sırada polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin kundakladığı aracın bitişiğindeki iş yerine de sıçrayan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.
POLİS EKİPLERİNİN DİKKATİ SAYESİNDE SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Husumetlisinin aracını kundakladıktan sonra olay yerinden kaçan A.Ç., Buca ilçesi, Seyhan Mahallesi, 642 Sokak'ta bulunan odun satış yerini kundakladığı sırada polis ekiplerini gördü. Polis ekiplerini gördükten sonra bir aracın altına saklanmaya çalışan A.Ç., ekiplerin dikkati sayesinde yakalandı. Odun satış yerinde çıkan ufak çaplı yangın, polis ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Öte yandan, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.Ç.'nin kundaklama gibi birçok suçtan kaydı olduğu öğrenildi.