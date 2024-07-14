İzmir'de elektrik akımına kapılıp hayatını kaybeden genç kızın son görüntüleri | Video
İzmir Konak'ta yağmurda yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz ile arkadaşı İnanç Öktemay elektrik akımına kapıldı. İki arkadaş olay yerinde hayatını kaybederken faciayla ilgili ortaya çıkan her detay, yaşanan ihmali kanıtladı. Öte yandan Tıp Fakültesi 5. Sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Özge Ceren Deniz’in son anları ortaya çıktı.
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