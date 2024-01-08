İzmir’de kaçak sigara fabrikasına baskın: 52 milyonluk ürün ele geçirildi | Video
İzmir’in Tire ilçesinde, kaçak olarak kurulan sigara fabrikasına yönelik düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 52 milyon TL olan ürünler ele geçirildi.
SİGARALAR BEKLETİLMEDEN PİYASAYA SÜRÜLÜYORDU
Yapılan baskında; günlük 9 bin adet üretim kapasitesine sahip sigara üretim makinesi de ele geçirildi. Yine operasyon kapsamında; bin 300 kilogram kıyılmış tütün, 308 bin 400 adet bandrolsüz kaçak sigara, 182 bin 476 adet sigara filtresi, malzemeler ve makinelere de el konuldu.
Ele geçirilen ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 52 milyon TL olduğu değerlendirilirken, operasyonla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçak sigara fabrikasında üretilen sigaraların bekletilmeden piyasa sürüldüğü öğrenilirken, konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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