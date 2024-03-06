İzmir’de refüje çarpan otomobil takla attı: 1 ölü | Video
İzmir’in Bayraklı ilçesinde, refüje çarparak taklalar atıp bariyerleri aşan otomobil yan yola devrildi. Hastaneye kaldırılan aracın sürücüsü tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Öte yandan araç bulunduğu yerden çekici vasıtasıyla kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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