İzmir'de şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi | Video
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İzmir'de şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkilerken, kentin bazı bölgelerinde çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
Kuvvetli rüzgarın bugün boyunca etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.