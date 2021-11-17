İzmir'de yol verme tartışması silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü: 6 yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki grubun yol verme nedeniyle tartışması silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. 6 kişinin yaralandığı olay sonrası polis, kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 23.45 sıralarında Ülkü Mahallesi 830 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında önceden husumet bulunan iki grup sokakta karşılaştı. İddiaya göre, kendisine yol vermeyen Yasin T.'nin aracının önünü kesen M.V.D., küfretti. Tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda, Yasin T., Halil T., Ahmet Ç. ve Murat T. ateşlenen tabancalardan çıkan mermilerle vurularak; Özkan D. ve Ahmet B. ise bıçaklanarak yaralandı. Olaya karıştığı iddia edilen M.V.D. (17), E.M. (36) ve S.D. (40) ise kaçarak izini kaybettirdi. Silahlı ve bıçaklı kavga sonrası çevredeki vatandaşlar, yaralıların yardımına koştu. Yaralılar, çevredekiler tarafından araçlarla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, soruşturma başlatarak görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.