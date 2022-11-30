İzmir'deki olaylı derbide bir kişiyi fişekle yaralayan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı | Video
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Spor Toto 1. Lig'de Göztepe ile Altay arasındaki maçta çıkan olaylarla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. Gözaltındaki şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Kemeraltı'nda bir işyerine düzenlenen operasyonda 500 adet maçta kullanılanlara benzer fişekler ele geçirildi. Öte yandan, olaylı derbide bir kişiyi fişekle yaralayan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı