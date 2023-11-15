Video Yaşam Kadıköy'de alkollü sürücü dehşet saçtı! | Video
Kadıköy'de alkollü sürücü dehşet saçtı! | Video

Kadıköy'de alkollü sürücü dehşet saçtı! | Video

15.11.2023 | 08:43

Kadıköy'de alkollü sürücünün kullandığı araç aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak park halindeki bir araca ve seyir halindeki ticari taksiye çarptı. Kazada 1 kişi ağır şekilde yaralandı.

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Olay, saat 01.00 sıralarında İstanbul Kadıköy ilçesi, Fener Kalamış Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Ömer Cenk Koç hakimiyetindeki araç süratle seyir halindeyken, sürücüsünün alkollü oluşundan ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce seyir halindeki B.B. hakimiyetindeki ticari taksiye, ardından da park halindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari taksi kaldırıma çıkarken, park halindeki araç ise yaklaşık 20 metre sürüklenerek ters döndü. Kazada ticari taksi şoförü B.B. ağır şekilde yaralandı. Çevredeki diğer sürücüler tarafından sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi, itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise BMW sürücüsü Ömer Cenk Koç'a alkol testi yaptı. 0,55 promil alkollü çıkan sürücüyü polis ekipleri karakola götürürken olayla ilgili de inceleme başlattı.
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