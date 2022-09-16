Kadıköy’de çevre yoluna devrilen kamyonun yolda ilerlediği anlar kamerada | Video
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Kadıköy’de park halinde bulunan hafriyat yüklü kamyon, bir anda hareket ederek 5 metrelik yükseklikten metrobüs durağı yanındaki yan yola düştü. Kamyonun hareket ettiği ve bir kişinin kamyon peşinden panikle koştuğu anlar kameraya yansıdı.
KAMYONUN HAREKET ETTİĞİ ANLAR KAMERADA
Pak halinde bulunan kamyonun bir anda hareket ettiği ve yola doğru ilerlediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde park halindeki kamyon bir anda ilerlemeye başlıyor. Bir kişi panik içerisinde kamyonun peşinden koşuyor. Kamyonun yanında bulunan ve ayağından yaralanan bir kişi ise tek ayağı üzerinde sekerek ilerliyor.