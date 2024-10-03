Kadıköy'de taksi ücretini ödemeyen şüphelilerin peşine düşen şoför saldırıya uğradı!

İstanbul Kadıköy'de taksi şoförü İsmail Kuru, taksi ücretini ödemeyen 2 kişinin saldırısına uğradı. Taksi şoförüyle 2 saldırgan arasında Kadıköy sokaklarında yaşanan takip güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırganları bir sokakta yakalayan Kuru, yüzüne ve başına aldığı yumruk darbeleriyle ağır yaralandı. Beyin kanaması geçiren Kuru'nun tedavi gördüğü hastane önünde toplanan taksiciler, olaya tepki göstererek güvenlik için kabinli araç isteklerini dile getirdi.