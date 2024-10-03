Kadıköy'de taksi ücretini ödemeyen şüphelilerin peşine düşen şoför saldırıya uğradı!
İstanbul Kadıköy'de taksi şoförü İsmail Kuru, taksi ücretini ödemeyen 2 kişinin saldırısına uğradı. Taksi şoförüyle 2 saldırgan arasında Kadıköy sokaklarında yaşanan takip güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırganları bir sokakta yakalayan Kuru, yüzüne ve başına aldığı yumruk darbeleriyle ağır yaralandı. Beyin kanaması geçiren Kuru'nun tedavi gördüğü hastane önünde toplanan taksiciler, olaya tepki göstererek güvenlik için kabinli araç isteklerini dile getirdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:22
Metris Cezaevi isyancısı yıllar sonra yakalandı 03.10.2024 | 13:14
07:04
10:35
Rezan Epözdemir "2 yıldır çok ciddi bir hukuki mücadele yürütüyorduk" 03.10.2024 | 13:00
03:29
Müge Anlı'da son dakika: Özel durumdaki kız hastanede tedavi altına alındı 03.10.2024 | 11:51
01:38
Van'daki arama çalışmalarının 6'ncı gününde Rojin'den hala haber yok! 03.10.2024 | 11:43
01:19
SON DAKİKA | Cem Garipoğlu'nu mezarının kazılma anı kamerada 03.10.2024 | 11:15
00:14
00:54
SON DAKİKA | Cem Garipoğlu'nun mezarında kazı başladı! 03.10.2024 | 10:58
01:11
Şehrin göbeğinde tavuk hırsızlığı yapan tilki kamerada 03.10.2024 | 10:40
03:57
SON DAKİKA | Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor CANLI YAYIN 03.10.2024 | 10:19
06:54
02:16
SON DAKİKA | Münevver Karabulut'u katleden Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor 03.10.2024 | 09:00
01:52
Bursa'da güpegündüz cadde ortasındaki cinayet kamerada 02.10.2024 | 18:24
01:05
Edirne’de kuyumcuları düşük ayarlı altınla dolandıran şüpheliler tutuklandı 02.10.2024 | 17:39
06:23
İsrail'in vurduğu Hizbullah'ın kalesi Lübnan Dahiye'deki son durum kamerada 02.10.2024 | 15:23
00:36
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı 02.10.2024 | 14:27
01:56
Alkol denetiminden kaçmaya çalışan sürücüler drone ile yakalandı 02.10.2024 | 14:24
00:40
01:09
Adana'da çöp kamyonunun altında kalan kadın ağır yaralandı 02.10.2024 | 13:49
03:17
İstanbul'da kadına bıçak çekip saldıran şahıs tekme tokat dövüldü 02.10.2024 | 13:43