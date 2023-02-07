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Kahramanmaraş'ta anne ile bebeği enkazdan sağ kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta anne ile bebeği enkazdan sağ kurtarıldı

07.02.2023 | 22:47

Kahramanmaraş'ta anne ile 1,5 yaşındaki bebeği kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

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