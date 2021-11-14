Kamyon önce otomobile sonra kaldırımdaki çifte çarptı; kaza anı kamerada

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GÜMÜŞHANE'de freni tutmayan kamyon, önce otomobile ardından savrulduğu köprü üzerindeki kaldırımda yürüyen Resul (45)- Hatice Taşdelen (49) çiftine çarptı. Kazada 2 sürücü ile köprü demirleri ve kamyon arasında sıkışan çift yaralandı. Kaza anı kameralara da yansıdı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Alibeyler mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, İsmet A. idaresindeki kamyon, freni tutmayınca tali yoldan çıkarak Ömercan Ş.'nin kullandığı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyon, köprü üzerindeki kaldırımda yürüyen Resul- Hatice Taşdelen çiftine çarptı. Kazada demir korkuluk ile kamyon arasında sıkışan çift ile 2 sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırıldı. Hatice Taşdelen'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde otomobil ile çarpışan kamyonun hızla çıktığı kaldırımda yaya olarak yürüyen Taşdelen çiftine çarptığı, çevredekilerin ise yardıma koştuğu görülüyor.