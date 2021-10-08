Kamyona çarpan otomobil parçalandı, sürücünün burnu bile kanamadı

Antalya'da bilgisayar mühendisi Muhammet Yavuz Petek'in (47) kullandığı otomobil, kamyona arkadan çarptı. Petek, büyük bölümü parçalanan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Kepez ilçesi Batı Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Kullandığı 34 NG 3966 otomobille seyir halinde olan bilgisayar mühendisi Muhammet Yavuz Petek, direksiyon hakimiyetini kaybedince, aynı istikamete doğru gitmekte olan Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait Kaan Çetin'in kullandığı kamyona aracıyla arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobilden kendi çabasıyla çıkan sürücü Petek, kazayı şans eseri yara almadan atlattı.İhbar üzerine olay yerine sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan Petek, kontrol amaçlı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.Kaza nedeniyle büyük şok yaşadığını belirten kamyon sürücüsü Kaan Çetin, "Yolda temizlik çalışması yapıyorduk. Yolun en sağında çok ağır şekilde ilerlerken, arkadan otomobilin geldiğini fark ettim. Ama bu denli şiddetli olacağını tahmin etmiyordum. Şansı varmış. Böyle bir araçtan sağ çıktı" dedi.