Video Yaşam Kamyonet altında kalan küçük kız metrelerce böyle sürüklendi | Video
Kamyonet altında kalan küçük kız metrelerce böyle sürüklendi | Video

Kamyonet altında kalan küçük kız metrelerce böyle sürüklendi | Video

22.11.2021 | 14:50

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Ümraniye’de hurda yüklü kamyonet, karşıdan karşıya geçmek isteyen küçük kıza çarptı. Kazada, yaralanan küçük kız metrelerce sürüklendi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, Ümraniye Yamanevler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 UN 9091 plakalı hurda yüklü kamyonet karşıya geçmek isteyen küçük kıza çarptı. Kimliği henüz belirlenemeyen kız metrelerce sürüklenerek aracın altında kaldı. Olay yerinde bulunan vatandaşlar ambulans itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ambulans itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kamyonun altından kalan küçük kız çıkartıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kafasına darbe alan kıza ilk müdahaleyi ambulansta yaptıktan sonra Ümraniye Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan kamyonetin çocuğa çarptığı kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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